Luis Ricardo vê bom começo com camisa do São Paulo

SÃO PAULO - Em sua primeira experiência com a camisa do São Paulo, o recém-contratado Luis Ricardo foi escalado como titular pelo técnico Muricy Ramalho durante o jogo-treino contra o Marília, nesta terça-feira, no CT de Cotia. E o lateral-direito avalia que teve um bom começo, ao ajudar na vitória por 2 a 1.

"Fiquei feliz, porque foi algo novo pra mim. Tive esse contato com o time e, mesmo sendo apenas um jogo-treino, foi importante. Pude conhecer melhor o grupo e o próprio método de trabalho do treinador. Só conhecia o pessoal por ter jogado contra, mas agora tenho outra impressão", contou Luis Ricardo.

Reforço que veio da Portuguesa, Luis Ricardo chegou para ser o novo lateral-direito titular do São Paulo. E promete mostrar serviço desde o princípio, como já aconteceu no jogo-treino desta terça-feira. "Ainda estamos nos preparando na pré-temporada, mas essa primeira impressão foi boa", avaliou.

"Procurei me soltar mais e fazer o que o Muricy pediu. O nosso time tem caras inteligentes e isso facilita bastante. O entendimento dentro de campo ficou mais fácil e, por isso, acredito que podemos melhorar ainda mais", disse Luis Ricardo, já projetando a estreia de domingo, contra o Bragantino.