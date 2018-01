Luisão renova com Benfica até 2011 O zagueiro Luisão renovou nesta quarta-feira seu contrato com o Benfica, atual campeão português, até 2011. O acordo foi anunciado pela direção do clube. ?Prorroguei meu contrato e agora só penso em uma coisa: continuar defendendo bem o Benfica?, disse o jogador da seleção brasileira, que foi contratado, junto ao Cruzeiro, em 2003. Ainda segundo os dirigentes da equipe de Lisboa, que disputará a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, os 75% dos direitos federativos de Luisão que faltavam já foram adquiridos. Os valores da negociação entre o jogador e o Benfica não foram divulgados.