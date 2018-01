Luiz Alberto pede paz aos torcedores do Fluminense O zagueiro Luiz Alberto fez nesta quinta-feira um pedido aos torcedores que na terça-feira fizeram um protesto nas Laranjeiras, interrompendo o treinamento. ?A gente está precisando de um pouco de paz. A pressão é normal pela grandeza do clube e estamos acostumados, mas os mais novos se assustam e isso é ruim.? Ele acredita que o momento turbulento já passou e o mais importante é a equipe se preparar bem para encarar o Bahia, no dia 19, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. ?Vamos dar a resposta dentro de campo, mas sem violência.? Luiz Alberto garantiu confiar na qualidade do elenco do Fluminense. ?O grupo é bom e vale a pena dar mais uma chance. O momento é de sacrifício para buscarmos os resultados. Não tem criança aqui e todos são responsáveis.? A partida de volta entre Fluminense e Bahia será no Estádio da Fonte Nova, em Salvador no dia 25.