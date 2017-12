Luiz Carlos Ferreira estréia no Figueirense O início de uma nova fase é a promessa que o time do Figueirense pretende cumprir a partir deste sábado, às 16 horas, diante do Santos, na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, no Estádio Scarpelli, em Florianópolis, onde a equipe catarinense não vence há dois jogos, será marcado pela estréia do disciplinador Luiz Carlos Ferreira, considerado o ?rei do acesso" no interior de São Paulo. Ele, que considera o Santos a melhor equipe do futebol brasileiro, quer seu time atuando de forma ousada e com marcação compacta sobre os principais setores de criação santista. Ferreira inova na formação do time em três posições como forma de consolidar o início da nova fase com uma vitória sobre o atual campeão brasileiro, aos olhos e incentivo da torcida, feito que fará subir a auto-estima do alvinegro catarinense. Ele faz retornar Pedro para a lateral-direita na vaga então ocupada por Paulo Sérgio e promove o prata-da-casa Luciano Sorriso para a função de segundo volante no lugar de Luiz Fernando. Além disso, faz estrear Felipe Oliveira, contratado junto a Atlético de Ibirama/SC, para compor a dupla de ataque com Sandro Hiroshi.