Luiz Carlos Ferreira fica no Guarani Mesmo tendo sido eliminado do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Luiz Carlos Ferreira vai continuar no clube na próxima temporada. Apontado como grande responsável pela recuperação do time na própria competição, o técnico terá a chance de armar o elenco para 2006. Diretoria e técnico já se acertaram verbalmente e nesta semana devem acontecer a assinatura do contrato. "Mudamos a mentalidade derrotista do clube e iniciamos um processo para ter um time sem prazo de validade, ou seja, para muitos anos", diz, orgulhoso, Ferreira. Ele assumiu o time na quinta rodada da primeira fase ainda na lanterna e o levou até a terceira posição. Na segunda fase, porém, o time não foi bem, segundo Ferreira, por culpa dos "Deuses do Futebol".