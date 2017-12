Luiz Carlos Ferreira muda time do Marília O técnico Luiz Carlos Ferreira promete novas surpresas para o jogo contra o Palmeiras, neste sábado, no Palestra Itália, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Desde que assumiu o comando do Marília, na última rodada da primeira fase, ele ainda não repetiu uma escalação. E não deve ser diferente desta vez. Mesmo porque, o time terá dois desfalques: o zagueiro Andrei e o volante Everaldo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na vaga dos dois, Luiz Carlos Ferreira já confirmou as entradas do zagueiro Wladimir e do volante João Marcos. Além disso, apenas outros cinco jogadores têm presença garantida: o goleiro Mauro, o lateral-direito Rogério Souza, o zagueiro Romildo, o volante Zé Luís e o atacante Basílio. O atacante Delani, que vinha atuando como titular, deve mesmo ficar no banco. No último treino coletivo, o técnico armou o time com Juca e Éder no meio-de-campo, enquanto Romualdo fez dupla de ataque com Basílio. No entanto, na segunda parte do trabalho ele tirou Juca e Romualdo para as entradas de Bechara e Camanducaia. Apesar do teste, a primeira formação deve ser a escolhida. Mas a grande dúvida de Luiz Carlos Ferreira continua na lateral-esquerda, disputada por Bill e Galego. "Essa a maior dúvida, porque o Galego é mais forte na marcação e o Bill sai mais para o apoio", explicou o treinador. A troca de esquema tático também não está descartada pelo técnico do Marília. Ele pode voltar a escalar o time no 3-5-2, em vez do 4-4-2 dos últimos jogos. Com isso, o zagueiro Adeilson ganharia a vaga de um dos meias: Juca ou Éder. "Temos várias opções e essa é uma delas, embora seja mais difícil começarmos dessa maneira", afirmou. Desde terça-feira o elenco está hospedado em Jarinu, na Fazenda Santa Filomena, concentrado totalmente neste jogo decisivo contra o Palmeiras. Afinal, em caso de derrota, o Marília continuaria com 2 pontos e daria praticamente adeus às chances de subir para a primeira divisão.