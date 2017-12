Luiz Carlos Ferreira vai deixar Santo André Na véspera de fazer um dos jogos mais importantes de sua história, contra o Guarani, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Santo André está também prestes a perder seu técnico, Luiz Carlos Ferreira. Ele acertou contrato com Sport-PE, que demitiu Nereu Pinheiro após a goleada para o Marília por 7 a 1. Luiz Carlos Ferreira já conversou com a direção do clube pernambucano e na quinta-feira se apresenta na Ilha do Retiro para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele deixa o Santo André, que ainda não venceu na Segundona. "Só penso na partida desta quarta-feira, que é muito importante para mim. Quero vencer de qualquer forma e levar o Santo André à condição de um destaque nacional, para depois conversar sobre outros assuntos", disse Luiz Carlos Ferreira, sem querer comentar sua saída. O Santo André está concentrado na cidade de Jarinu, onde trabalha para buscar o equilíbrio ideal. A intenção é de manter a mesma base que empatou por 1 a 1 em Campinas, mas eventuais mudanças não estão descartadas. A partida contra o Guarani está marcada para as 20h30 desta quarta-feira, no estádio Bruno José Daniel.