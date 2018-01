Luiz Carlos Martins assume Fortaleza Luiz Carlos Martins é o novo técnico do Fortaleza. Ele viaja domingo para a capital do Ceará, onde se apresenta ao seu novo clube. Martins irá comandar o Tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro substituindo Luiz Antônio Zaluar, que deixou o cargo logo após conquistar o bicampeonato estadual. Ex-técnico de clubes do interior como Guaçuano, Matonense, União Barbarense, Mirassol e Ituano, entre outros, Martins trabalhará com o fisicultor Ivo Secchi, que já trabalhou no São Paulo e no Corinthians com o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Martins f oi escolhido para o cargo depois que o Fortaleza negociou, sem sucesso com Paulo Comelli, campeão da Série A-3 do Campeonato Paulista neste ano pelo São Bento, e Pardal, que neste ano, dirigiu o Flamengo de Guarulhos. Outros técnicos paulistas devem ser confirmados em clubes da Série B. Vanderlei Paiva acertou o Joinville-SC, enquanto Vágner Benazzi pode assinar com o Remo-PA. Em Teresina, Pinho renovou seu contrato com o Sampaio Correa, vice-campeão estadual.