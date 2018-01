Luiz Carlos Martins pede tempo à Lusa Tentando evitar novo vexame da Portuguesa, a diretoria do clube apresentou nesta quinta-feira Luiz Carlos Martins, treinador acostumado a livrar equipes do rebaixamento e também de obter acessos. Trouxe, também, o goleador Renaldo, de 32 anos, para aumentar o poder ofensivo do time, até agora, pouco eficiente neste Paulista ? somente dois gols em três jogos. Esta aposta da diretoria tem como base acabar com as constantes críticas recebidas pelos torcedores e conselheiros do clube. Martins chegou com a incumbência de livrar o time da queda à Segunda Divisão do Paulista, já que soma apenas um ponto. Matematicamente, até a classificação ainda é possível, mas possibilidade considerada remota no clube. O treinador definiu sua missão como ?bastante indigesta?, contudo, aposta no seu trabalho. Faz, porém, um alerta. ?Em todas as equipes em que fui feliz, o time levou de 10 a 15 dias para se adaptar a meu esquema de trabalho.? Na Lusa, terá apenas três rodadas para isso. E o primeiro desafio já é neste sábado, diante do União São João, em Araras. Enquanto o treinador fazia previsões positivas para o clube, os torcedores mais exigentes, insatisfeitos com o time, usavam das piadas para avaliar o momento da Lusa. Uns perguntavam, se o ?turista já chegou?, outros apostavam quantas rodadas Martins pode suportar à frente da equipe.