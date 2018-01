Luiz Eduardo festeja estreia pelo São Paulo em clássico no Morumbi

O zagueiro Luiz Eduardo comemorou nesta segunda-feira a oportunidade de ter estreado pelo São Paulo no clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o São Caetano, na Série D, para virar titular na partida no Morumbi e ressaltou que a oportunidade foi um desafio.

"Na medida do possível, acredito que fui bem. Claro, senti um pouco o ritmo de jogo, mas nas próximas partidas isso não será mais problema. Todo clássico tem pressão, pelo valor da partida, e no meu caso ainda era uma estreia", comentou o defensor em entrevista ao site oficial do clube. O jogador de 28 anos atuou como zagueiro pelo lado esquerdo. "Fiquei muito feliz com a minha estreia. Jogador tem que estar preparado para tudo, e comigo não foi diferente", completou.

A estreia dele arrancou elogios do técnico Juan Carlos Osorio, que aprecia em Luiz Eduardo a técnica e a qualidade para fazer inversões de jogo. A chance como titular representa para o zagueiro uma chance de mostrar serviço e mostrar que tem condições de prolongar o vínculo com o São Paulo, já que o contrato dele vai somente até o fim do ano.

O jogador veio ao clube por indicação do coordenador técnico Milton Cruz, que procurava um defensor canhoto para repor no elenco a saída de Dória. "Aceitei o desafio. O grupo me recebeu muito bem e, com o apoio da comissão técnica, me preparei para qualquer tipo de situação", disse Luiz Eduardo.