Luiz Estevão é preso por desacato O senador cassado Luiz Estevão, que é presidente do Brasiliense, foi preso em flagrante, nesta terça-feira, por desacato a um tenente do Corpo de Bombeiros. Em depoimento na Polícia Civil de Brasília, ele admitiu ter chamado o oficial de ?bicha?, "incompetente" e ?mentiroso, mas foi liberado pelo promotor de plantão. Tudo começou por causa da interdição do Serejão, onde o Brasiliense costuma realizar seus jogos no Distrito Federal. Na última sexta-feira, a juíza Fernanda Cerqueira, da 17ª Vara Civel de Brasília, determinou que não se realizassem partidas no estádio até que o clube atendesse às normas de segurança previstas no Estatuto do Torcedor. Em virtude dessa decisão, na última rodada, o time de Luiz Estevão teve que jogar contra o Botafogo no Estádio Mané Garrincha. Revoltado com as vistorias do Corpo de Bombeiros, que apontaram falta de saídas de emergência e problemas no sistema elétrico e na estrutura das arquibancadas do Serejão, Luiz Estevão foi reclamar nesta terça-feira com a diretoria técnica da corporação. O ex-senador foi atendido pelo tenente Gleydson Andrade, que, segundo Luiz Estevão, recusou-se a liberar informações sobre o processo de interdição. "Xinguei ele de bicha", admitiu o presidente do Brasiliense. Ofendido, o oficial deu voz de prisão ao cartola. Na Polícia Civil, o ex-senador prestou depoimento ainda na tarde desta terça-feira. O delegado do caso, Moisés Martins, entendeu que o desacato de fato aconteceu. O promotor que estava de plantão (foi recesso no Judiciário) discordou e preferiu enviar o caso ao Ministério Público, que deverá ouvir de novo as testemunhas. Com isso, Luiz Estevão foi solto em seguida, no começo da noite. Luiz Estevão perdeu o mandato de senador em 1998, por ter mentido aos colegas do Senado a respeito do escândalo do superfaturamento na obra de construção do Tribunal do Trabalho de São Paulo. Dono do Brasiliense, ele está vendo seu time correr sério risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro - está em 20º lugar, com apenas 37 pontos.