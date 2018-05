Luiz Felipe assina com o Santos e celebra chegada ao clube

O zagueiro Luiz Felipe assinou nesta sexta-feira o contrato por quatro anos com o Santos. A negociação já havia sido confirmada pelo Paraná, ex-clube do atleta, mas somente agora ele confirmou o vínculo e vestiu a camisa do time paulista. O novo reforço, aliás, celebrou bastante a chegada.

"A expectativa é muito boa. Vestir essa camisa de valor tão grande no futebol brasileiro é demais. Espero honrar esta camisa e dar alegria ao nosso torcedor", declarou em entrevista ao site oficial do clube.

As conversas entre o Santos e o jogador de 22 anos já vinham se estendendo pelas últimas semanas e as partes finalmente chegaram a um acordo em reunião na última quarta-feira. A tendência é que o clube paulista desembolse R$ 1 milhão para adquirir pouco mais da metade dos direitos sobre o zagueiro.

Luiz Felipe chega para uma posição bastante carente no elenco santista. Após a saída de Werley e com as lesões de David Braz e Paulo Ricardo, o técnico Dorival Júnior tem contado somente com Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo para a zaga, indo para as partidas sem nenhum defensor no banco de reservas.

"Eu trabalhei muito, todos os dias que entrei dentro de campo era com esse objetivo de chegar em um time igual ao Santos. Venho para somar. Vou aprender muito com os zagueiros que já estão aqui. David Braz, inclusive, me recebeu muito bem", comentou o novo reforço.