Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro da decisão da Copa do Brasil

O paulista Luiz Flávio de Oliveira vai ser o árbitro da partida decisiva da Copa do Brasil, quarta-feira, às 21h45, entre Grêmio e Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O nome dele foi sorteado na manhã desta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio.

O árbitro traz boas recordações para o Atlético, uma vez que Luiz Flávio, irmão do ex-juiz Paulo César de Oliveira, foi quem apitou a decisão da Copa do Brasil de 2004, vencida exatamente pelo time alvinegro, contra o Cruzeiro.

Desta vez, para ser campeão, o Atlético precisa reverter uma desvantagem de dois gol, já que perdeu por 3 a 1 na partida de ida, no Mineirão. Mesmo que perca por um gol de diferença, o Grêmio é campeão. Se o Atlético vencer por dois de vantagem, independente do número de gols marcados fora, leva a decisão para os pênaltis.