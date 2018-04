Luiz Gustavo e Wellington celebram volta ao Palmeiras

SÃO PAULO - De volta ao Palmeiras para este início de temporada, o lateral Luiz Gustavo e o zagueiro Wellington sonham com dias melhores no clube. Emprestados a outros times em 2013 para ganharem experiência, os jogadores acreditam que agora é a hora de conquistarem seu espaço no time paulista. "A minha ida ao Vitória foi muito importante para mim. Deu para pegar experiência, bagagem. Estou agora na pré-temporada no Palmeiras buscando meu espaço. Vou focar para ver se consigo um espaço no elenco", disse Luiz Gustavo, emprestado ao clube baiano no segundo semestre do ano passado.

Já Wellington teve duas casas em 2013. Ele disputou o Campeonato Paulista pelo Atlético Sorocaba, mas acabou o ano atuando pelo ASA. "Foi bom jogar, peguei um pouco mais de experiência, de ritmo de jogo. A Série B é um campeonato difícil. Estou de volta querendo meu espaço e, acima de tudo, ajudar o clube", comentou. Nenhum dos dois se intimida com a concorrência pela vaga, mesmo após as contratações de nomes conhecidos para o sistema defensivo, como os zagueiros Lúcio e Victorino.

O pensamento de ambos é ter a chance de atuar, principalmente por ser um ano histórico para o clube, já que marca seu centenário. "É um ano importante, mas isso não influenciará muito. Temos de procurar dar o nosso melhor, independentemente de ser ano do centenário ou não. Trabalho sempre para trazer resultados para o Palmeiras", apontou Luiz Gustavo. "Mesmo se não fosse o ano do centenário, teríamos de focar muito no trabalho. Afinal de contas, a pressão seria a mesma. O Palmeiras é time grande e temos sempre de almejar vitórias e conquistas", disse Wellington.