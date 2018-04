Wolfsburg derrota o Dortmund e fatura sua 1ª Copa da Alemanha

Em jogo muito movimentado desde seu início, o Wolfsburg confirmou sua excelente fase no futebol alemão bateu o favorito Borussia Dortmund por 3 a 1, de virada, conquistando assim a primeira Copa da Alemanha da sua história. E um dos destaques da final em Berlim foi o brasileiro Luiz Gustavo, que empatou a partida para sua equipe após rebote em chute de Naldo, outro brasileiro campeão. O confronto marcou também a despedida do técnico alemão Jürgen Klopp do time de Dortmund.

A partida começou com lances perigosos e logo aos 5 minutos o Borussia abriu o placar. Em jogada bem tramada pela direita, Aubameyang completou com classe bom cruzamento para as redes de Benaglio, do Wolfsburg. O time de Dortmund intensificou a pressão e quase ampliou com Reus, que perdeu chance clara na entrada da pequena área.

Como certas regras no futebol prevalecem, o time que não aproveita as chances de gol acaba pagando por isso. E aos 22, após cobrança de falta violenta de Naldo, o goleiro Langerak defendeu parcialmente, deu rebote, e Luiz Gustavo não perdoou, empatando o duelo no estádio Olímpico de Berlim.

Após o empate, a equipe de Wolfsburg cresceu e pressionou o time de Dortmund, que foi surpreendido com duas jogadas rápidas que definiram o duelo. Aos 33, em boa jogada tramada desde o meio campo, a bola foi lançada para a área e o holandês Dost ajeitou com classe para o belga De Bruyne soltar a bomba de perna direita e ampliar o marcador.

Em mais uma jogada de qualidade da equipe de Luiz Gustavo, aos 38, Perisic recebeu a bola pela direita e arrancou até cruzar firme no segundo poste. Dost enganou a marcação de Subotic e subiu sozinho para testar forte para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Wolfsburg aproveitou a vantagem no placar para jogar no contra-ataque. Caliguri quase fez o seu, mas o goleiro do Dortmund, Langerak, salvou de forma espetacular a chance clara de gol. O time de Dortmund ainda tentou criar algumas jogadas ofensivas que pudessem diminuir a vantagem do Wolfsburg, mas todas as chances perigosas pararam na grande atuação do goleiro suíço Benaglio.