Luiz Gustavo retorna ao Barbarense O atacante Luiz Gustavo, de 28 anos, está de volta ao União Barbarense. A diretoria do clube confirmou a contratação, nesta quinta-feira, após uma reunião com o empresário do jogador. Luiz Gustavo retorna ao clube após um ano. Ele foi contratado à pedido do técnico Luís Carlos Martins, que trabalhou com ele no mesmo União Barbarense, no Campeonato Paulista do ano passado. "É um bom jogador. Vem para aumentar as opções do elenco", afirma o treinador. O atacante se apresenta ao clube no final de semana, onde será avaliado fisicamente pelo fisicultor Fred Smania. Para o jogo de sábado, contra o Mogi Mirim, a preocupação da comissão técnica é quanto ao rendimento do time. Após três derrotas consecutivas, todos sabem que um resultado negativo pode complicar a situação de todos. "Temos que vencer de qualquer maneira. Este é um jogo-chave para a seqüência do campeonato", afirma o zagueiro Toninho, um dos mais experientes do grupo. É com este pensamento que o técnico Luís Carlos Martins está trabalhando o grupo. Ele ainda não definiu o time que entra em campo, mas a provável escalação, com o esquema 3-5-2, é esta: Zetti; Émerson, Ronaldo Alves e Válder; Marquinhos, Eduardo, Claudinho Bauru, Alberto e Renan; Paulo Santos e Jonhson.