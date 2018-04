Luiz Henrique nega bebedeira e briga com a Mancha Alviverde

Acusado pela Mancha Alviverde de chegar alcoolizado ao aeroporto do Recife, no domingo, após a derrota para o Sport, o atacante Luiz Henrique jurou nesta terça-feira que não havia bebido nada e que não entrou em conflito físico com torcedores. Os laterais Paulo Sérgio e Leandro, também acusados pela Mancha, devem tomar a mesma atitude. Já a novela Thiago Neves segue sem definição. Os R$ 400 mil adiantados ao jogador do Fluminense foram pagos pela Traffic, e não pelo Palmeiras. A empresa já foi parceira nas contratações de Gustavo e Pierre e, segundo fontes da diretoria do clube, a Traffic não se assustou com a polêmica envolvendo o atleta e continuará investindo em contratações. A empresa é do jornalista J.Hawilla, que é palmeirense. A Traffic já é dona de 10% dos direitos econômicos de Thiago Neves. Com o jogador no clube paulista, a empresa teria porcentagem maior numa venda futura. O problema é que Thiago quer ficar no Fluminense, apesar de ter assinado pré-contrato com o Palmeiras em agosto. Ele alega ter sido mal orientado por Luiz Alberto de Oliveira, empresário parceiro da Traffic em vários negócios. A briga de Thiago com Luiz Alberto está na Justiça. A primeira audiência é no dia 20, no Paraná. O Palmeiras, que acredita ter razão no caso, espera o resultado para se manifestar.