Luiz Pereira vai para calçada da fama Luiz Pereira, ex-jogador da seleção brasileira e atual diretor do Atlético de Madrid, no qual jogou na década de 70, viajará quarta-feira para o Rio para colocar seus pés na calçada da fama do Maracanã, ao lado de grandes ídolos do futebol do País. Ele foi convidado pela governadora do Rio, Rosinha Garotinho, e pelo secretário de Esportes, Francisco de Carvalho.