Luizão: 6 meses para cirurgia plástica O atacante Luizão terá de esperar seis meses para fazer uma cirurgia plástica a fim de esconder ou melhorar a cicatriz que ganhou no lado esquerdo do rosto após um choque com o jogador Reginaldo Nascimento, do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta levou 19 pontos. A recomendação é do médico do clube, José Sanchez. O local da cicatriz ainda passa por um processo natural de reconstituição da pele. Segundo Sanchez, Luizão não ficará com marcas grandes no rosto, sobretudo porque os pontos maiores foram dados na altura do supercílio e não da face. "Com o tempo, a cicatriz deverá sumir. Foi um trabalho muito bem feito", disse o médico. Para a partida desta quarta-feira, o jogador irá usar uma proteção no local. Uma fita adesiva impedirá que os pontos tenham contato, por exemplo, com a bola.