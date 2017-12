Luizão ainda é dúvida para o Gre-Nal O Gre-Nal desta quarta-feira pela Copa Sul-Minas pode colocar em campo, em lados opostos, os artilheiros Luizão e Fernando Baiano, que até o ano passado brigavam pela mesma camisa, a número nove do Corinthians. A maior expectativa gira em torno de Luizão. O preparador físico Paulo Paixão e o técnico Tite passaram a terça-feira dizendo que o atacante ainda não está em condições de estrear no Grêmio. Mesmo assim, a torcida acredita que o novo ídolo ficará no banco de reservas e quer vê-lo em campo por pelo menos alguns minutos no segundo tempo. Depois de treinar sozinho, na manhã desta terça-feira, Luizão garantiu que vai estar pronto para o jogo do próximo domingo, quando o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mas não chegou a descartar a participação no Gre-Nal. "Depende de uma conversa com a comissão técnica", condicionou. Luizão caiu nas graças da torcida gremista mesmo sem ter jogado. Mas Fernando Baiano já mostrou o que sabe marcando 13 gols em 13 jogos neste ano e tornando-se o novo ídolo da torcida colorada. Em sua primeira semana em Porto Alegre, Luizão elogiou Fernando Baiano. "Ele superou muitas dificuldades e merece o sucesso que está conseguindo." O atacante colorado, que passou um longo tempo na reserva de Luizão, recorda com carinho do concorrente. "Ele sempre me apoiou, dizendo que eu precisava de continuidade para mostrar o meu potencial." Apesar de motivados pela rivalidade, Grêmio e Internacional não vivem bons momentos técnicos. O tricolor perdeu para o Figueirense no sábado, mas não está em situação tão complicada como a do rival. É o segundo colocado na competição, com 21 pontos. O Internacional, que foi derrotado pelo Joinville no último domingo, é o sétimo, com 16 pontos, e só entra na luta pela classificação com uma vitória.