Luizão ainda sonha com o Corinthians O atacante Luizão avisa: sonha "todos os dias" em terminar sua carreira no Corinthians. Em entrevista exclusiva para a Agência Estado, o jogador pentacampeão e que desde o final da Copa do Mundo atua pelo Hertha Berlim, declara que, apesar dos problemas que vem enfrentando na Europa, irá cumprir seu contrato com o time alemão até 2006. "Minha idéia é deixar a Alemanha quando meu contrato terminar e jogar mais uns dois anos no Corinthians antes de encerrar minha carreira", afirma Luizão, que tem 27 anos e desde os 16 joga como profissional. O atacante se diz "apaixonado" pelo Timão e conta que, mesmo na Alemanha, acompanha os resultados do time todas as semanas. Luizão ainda reconhece que "a pressão que o jogador sofre ao atuar pelo Corinthians é muito maior que em qualquer outro time do mundo". No Hertha, porém, o atacante ainda não conseguiu mostrar seu futebol e vive uma fase difícil desde que chegou, em julho do ano passado. O time é apenas oitavo na Liga Alemã e quase 20 pontos atrás dos líderes. Das 18 partidas jogadas pelo time até agora no campeonato, o brasileiro atuou apenas em sete delas, e mesmo assim foi substituído cinco vezes. "No começo tive alguns problemas de adaptação e depois sofri uma contusão. Mas agora estou pegando ritmo de jogo e vou trabalhar para que a situação melhore", afirmou o jogador que, apesar de ter sido contratado como a grande esperança do time de Berlim para a temporada, ainda não marcou um gol sequer no campeonato. Seleção - Mesmo atravessando uma má fase, Luizão está certo de que tem lugar na seleção de Parreira. "Não entrei na lista na última convocação porque praticamente não atuei nos últimos meses. Mas já trabalhei tanto com Parreira como com Zagallo e eles me conhecem bem. Não tenho nada a provar", afirma. Apesar de estar otimista, Luizão terá mostrar muito futebol se quiser um lugar no ataque da seleção. Na própria Alemanha, outros brasileiros como Ailton, do Bremen, e Elber, do Bayern, lideram a lista dos artilheiros do campeonato. Em seu próprio time, o Hertha, Luizão está sendo ofuscado por Marcelinho Paraíba, que já tem seis gols e é o artilheiro da equipe.