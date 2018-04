Luizão: altos e baixos fora de campo As últimas semanas foram de decepção e alegria para Luizão. No início do ano, viveu a expectativa de ser negociado com o Betis, por US$ 12 milhões. Mais tarde, constatou-se que o clube espanhol não estava disposto a pagar mais que US$ 6 milhões pelo passe do atacante. A frustração de Luizão só terminou quando Luiz Felipe Scolari o convocou para o jogo amistoso da Seleção Brasileira, no dia 31, contra a Bolívia, em Goiânia. Leia mais no Jornal da Tarde