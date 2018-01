Luizão anuncia que deixará o São Paulo Luizão anunciou nesta terça-feira que irá mesmo deixar o São Paulo após a disputa da Copa Libertadores da América. O atacante de 29 anos revelou que já tem um pré-contrato assinado com o Nagoya Grampus, do Japão, e que não há chances de reverter essa situação - a multa por rompimento é muito alta. Assim, Luizão pode fazer sua despedida do São Paulo já no dia 15 de junho, quando o time vai ao México enfrentar o Tigres. Mas, como a vantagem são-paulina é grande (vitória por 4 a 0 no primeiro jogo), a chance de avançar na Libertadores é muito boa - a próxima fase já é a semifinal -, o que prolongaria um pouco a sua passagem pelo clube. ?Tenho um pré-contrato assinado para ir ao futebol japonês. O pessoal do São Paulo sempre soube disso, foi sempre uma coisa muito clara?, admitiu Luizão, ao confirmar oficialmente nesta terça-feira a sua saída do Morumbi. A data marcada para sua apresentação ao Nagoya é dia 15 de julho. Contratado pelo São Paulo no começo do ano, Luizão demorou para encontrar seu espaço no clube - ainda recuperando a forma física, passou o Campeonato Paulista na reserva. Mas, com a chegada do técnico Paulo Autuori, virou titular indiscutível e tem feito gols importantes na Libertadores. Segundo Luizão, o pré-contrato com o Nagoya Grampus foi assinado justamente na época em que o então técnico Leão não lhe dava chance no time, durante o Campeonato Paulista. ?Estava muito infeliz, sem jogar?, justificou o atacante. Luizão é o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, com 27 gols. E tem como destaque, entre os inúmeros títulos na carreira, a conquista do penta com a seleção que disputou a Copa de 2002.