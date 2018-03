Luizão certo que vai quebrar recorde "Vou quebrar o recorde nesse jogo contra o Strongest. Tenho certeza", dizia Luizão, após o treino desta terça-feira. Falta apenas um gol para que ele se transforme no maior artilheiro brasileiro em Copa Libertadores. Luizão tem 25 gols marcados - a mesma marca do atacante Palhinha, que atuou por Corinthians e Cruzeiro no final dos anos 70. Na atual Libertadores, Luizão já fez dois gols, contra The Strongest e Universidad de Chile, ambos fora do Morumbi. A estratégia para quebrar o recorde nesta quarta é contraditória. Luizão não promete gols. "Nunca faço isso. Sempre prometo luta e correria em campo. Se conseguir fazer isso, sempre sobra uma bola para eu marcar". Luizão garante que não será egoísta. "Se eu tiver chance, vou retribuir aquele passe que o Júnior me deu (domingo, contra o Corinthians). Ele fez tudo e eu toquei para dentro. Foi legal." Gols são a especialidade de Luizão, que gosta de se definir como um centroavante legítimo, algo meio em desuso nos tempos de hoje. Na atual temporada, marcou oito vezes e está atrás de Diego Tardelli, com 15 e Grafite, com onze. A seu favor, pesa o fato de só agora, com a saída de Leão, passar a ser titular do time. A estréia com o novo status foi um horror, contra o Paraná. Luizão jogou mal e ainda perdeu pênalti. Contra o Corinthians, marcou duas vezes. "Ele é um ?rato de área?. Está sempre lá tentando, isso é muito importante", diz o técnico Paulo Autuori. ?Rato de área? é um tratamento muito mais carinhoso do que o de "quero-quero" (ave que faz ninhos no gramado), que recebia de Leão, que o considerava um jogador de pernas finas e barriga grande. Na Libertadores, até agora, foram 13 gols tricolores. Os maiores artilheiros são Diego Tardelli e Grafite, ambos com três gols cada. Muito diferente, por exemplo, do Cerro Porteño, que tem o artilheiro Saucedo. Ele fez oito dos dez gols do time. "Ele está em uma fase muito boa, mas isso não dura muito. Quando acabar, o time vai ser prejudicado. No São Paulo, todo mundo marca, há mais opções", diz Luizão. Para Lugano, o fato de não haver alguém que centralize os gols é muito importante. "O adversário fica com problemas para saber como se defender. Se marca um, outro pode fazer. Acho que assim é melhor para nós", disse. Ele fez um gol na Libertadores. Paulo Autuori concorda. "O time contrário fica sem ter uma referência de marcação. Não adianta se prender em apenas um. O São Paulo tem ótimas opções." Rogério Ceni tem a mesma opinião. "Quero que o Luizão faça um monte de gols, mas que os outros não parem. Assim, é ótimo."