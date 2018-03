Luizão comemora conquista A emoção contagiou até mesmo aqueles que não entraram no campo. O atacante Luizão, que foi obrigado a se afastar da equipe depois de sofrer uma contusão no joelho direito na partida disputada contra a Portuguesa, no dia 8 de abril, que resultou em uma cirurgia, não se conteve. Ele chorou compulsivamente no fim da partida. "Eu dei minha parcela de contribuição para esse time e também me sinto campeão", afirmou. O atacante terminou a competição com oito gols, atrás de Marcelinho e Ewerthon, com 12 e 9, respectivamente. O volante Edu, hoje atuando pelo Arsenal, da Inglaterra, marcou presença. "Não poderia deixar de estar aqui em um momento como esse. Sou corintiano e tenho muitos amigos aqui." Já no ônibus, carinhosamente chamado de "Mosqueteiro 4", o troféu de posse definitiva foi colocado à frente, num local onde todos pudessem apreciá-lo.