Luizão comemora reforço do Botafogo Insatisfeito com o rendimento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Luizão elogiou a contratação do também atacante argentino Raúl Estévez, ex-Boca Juniors, que acertou contrato com o clube carioca até o dia 31 de dezembro deste ano. "O Estévez tem velocidade e joga pelas pontas, tentando criar jogadas para o atacante de área. Acho que ele me ajudará muito e tornará o Botafogo mais forte", disse o jogador. Na tarde desta terça-feira, torcedores protestaram em frente à sede de General Severiano contra o mau desempenho do Botafogo no Brasileiro, justamente no ano de seu centenário. O time ainda não venceu e tem somente quatro pontos no campeonato, após oito jogos disputados. Recuperado de uma contusão nas costas, que o deixou fora dos gramados por três rodadas, o goleiro Jefferson vai retornar à equipe do Botafogo no confronto contra o Paraná, no estádio Pinheirão, dia 12 de junho, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Volto no próximo jogo com certeza. Essa paralisação do Brasileiro acabou sendo boa para a minha recuperação. As dores estavam incomodando demais e, sem a carga dos jogos, posso cuidar de toda a minha condição física para retornar 100%", disse o goleiro, que fez treino físico nesta terça-feira. "Temos de pensar somente no futuro porque ainda temos um longo campeonato pela frente."