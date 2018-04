Luizão confirma proposta do Betis O atacante Luizão confirmou hoje à tarde, no Parque São Jorge, onde aconteceu a apresentação dos jogadores ao técnico Carlos Alberto Parreira, que há uma proposta do Real Betis, da Espanha, pelo seu passe. A negociação começou com o empresário do atleta, Francisco Monteiro, o Todé, que encaminhou o assunto para a Hicks Muse, parceira do Corinthians. Na segunda-feira, segundo Luizão, poderá haver uma definição da situação. "O futebol brasileiro está atravessando um momento difícil, e temos de ver o melhor para o nosso futuro", disse Luizão, que não tem receio de deixar o País na época de preparação da seleção para a Copa do Mundo. "O importante é a gente estar bem em qualquer lugar. Aqui ou no exterior."