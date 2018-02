Luizão deve desfalcar Botafogo Lanterna do Campeonato Brasileiro, a fase do Botafogo está longe de ser boa no ano de seu centenário. Nesta terça-feira, o atacante Luizão torceu o tornozelo direito durante treino à tarde na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, e deve desfalcar a equipe alvinegra no confronto contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. O artilheiro se machucou ao pisar em um buraco no campo. O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, lamentou a contusão, mas está otimista quanto à recuperação de Luizão. "Ele faz muita falta a qualquer time do Brasil. Mas ele é forte e acredito em uma rápida recuperação." Para o confronto de domingo, o zagueiro Scheidt pode reforçar a zaga alvinegra, que não vem tendo bom desempenho neste Brasileiro.