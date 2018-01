Luizão deve enfrentar a Portuguesa A escalação de Luizão para o clássico do Corinthians contra a Portuguesa, domingo, no Pacaembu, deverá ser confirmada nesta sexta-feira à tarde. O jogador disse que o seguro que irá garantir sua escalão deverá ficar pronto até o fim do dia. Luizão disse que está aguardando o pagamento da primeira parcela da compra do seu passe pelo clube alemão, para começar a providenciar sua mudança. "Assim que o pagamento começar a chegar já vou mandar ver casa para eu morar e carro", disse o atacante, que continua mantendo segredo sobre o nome do clube. Mas tudo indica que o Borussia Dortmund deve ser o seu destino.