Luizão deve estrear contra o Inter Agora é oficial. Luizão assinou contrato e vestiu a camisa do Grêmio para as primeiras fotos como atacante do tricolor nesta quinta-feira. Vai ficar no clube gaúcho até 31 de julho. Depois quer ir para a Europa, mas ainda não tem time para jogar no segundo semestre. Emocionado com a recepção da torcida gremista, Luizão anunciou que tem como metas ser campeão da Taça Libertadores da América e tornar-se o maior artilheiro brasileiro da competição, superando a marca de 25 gols estabelecida por Palhinha, do Cruzeiro, nos anos 70. Nas suas participações pelo Vasco e Corinthians, o atacante marcou 22 gols. Luizão também reconheceu que o desejo de estar na Copa do Mundo facilitou seu acerto com o Grêmio. O técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, já adiantou que só convocará jogadores em atividade. O centroavante diz que manteve a forma física em academias de São Paulo e promete estar apto a jogar em uma semana, incendiando a torcida, que quer vê-lo em campo contra o rival Internacional na próxima quarta-feira, pela Sul-Minas. Mas o preparador físico Paulo Paixão adverte que o recondicionamento do jogador pode durar até 15 dias. A chegada de Luizão resolve o problema da falta de um goleador no ataque gremista. O time vem fazendo boas campanhas na Libertadores e na Sul-Minas revezando os armadores Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabri e Fábio Baiano improvisados na função de centroavantes. Mas percebe que sem um finalizador desperdiça muitas chances de gol. Além de Luizão, o técnico Tite já pode contar com os atacantes Luis Mário, ex-Corinthias, com condição de jogo liberada pela CBF nesta semana, e Grafite, liberado pelo departamento médico depois de 40 dias de tratamento de uma lesão.