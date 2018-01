Luizão deve voltar antes do previsto O atacante Luizão apareceu sorridente no jogo-treino do Corinthians neste sábado, contra o Bragantino. O motivo da alegria é o resultado de uma ressonância magnética feita na sexta-feira: a cirurgia a que foi submetido há 95 dias foi um sucesso. Ele foi muito cumprimentado pelos companheiros e ganhou até um beijo do técnico Wanderley Luxemburgo, com quem conversou por cerca de 30 minutos. Ele deve retornar aos treinos no gramado ainda nesta semana, e sua volta ao time poder acontecer antes de outubro. Em campo, o time parecia outro em relação ao que enfrentou o mesmo Bragantino, três dias antes. Com toques rápidos - aprimorados em treinos ?dois toques? realizados na quinta e na sexta-feira - os jogadores envolveram o adversário, com total domínio das ações e muitas finalizações. Os titulares atuaram no primeiro tempo e o resultado foi 2 a 0, com gols de Ricardinho (pênalti) e Gil, que teve, novamente, boa atuação. No segundo tempo, o Bragantino fez um gol. Rogério atuou no início da movimentação como lateral e depois foi deslocado para o meio-campo. Ele substituiu o volante Pingo, que se contundiu e pode ter desfeito a única dúvida do treinador para escalar o time que enfrenta o Colo-Colo na próxima quinta-feira. Ângelo deverá ser o lateral titular. Luxemburgo vem alternando os três zagueiros para identificar qual será o mais eficiente para atuar na sobra. Scheidt parece ser o preferido, com "Marquinhos na direita e o canhoto Batata na esquerda. Uma vantagem de atuar com três zagueiros é que nas cobranças de falta e escanteios, a média de estatura dos cabeceadores torna-se maior. O time titular atuou com: Rubinho; Marquinhos, Scheidt e Batata; Rogério (Ângelo), Pingo (Rogério), Otacílio, Ricardinho e Kléber; Paulo Nunes e Gil.