Luizão diz que não ficará sem jogar O atacante Luizão reuniu a imprensa na manhã desta quinta-feira em São Paulo para explicar as razões pelas quais moveu um processo trabalhista contra o Corinthians. Disse que ao contrário do que pensa a torcida não é traidor e garantiu que estará na Copa do Mundo, apesar de estar impedido judicialmente de se transferir do clube de Parque S. Jorge. ?Sem jogar eu não vou pra Copa, mas eu vou jogar?, garantiu. Só não falou onde. Alegando atraso no pagamento de salários; não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outros benefícios, o atleta entrou com uma ação contra o Corinthians exigindo o rompimento imediato do contrato e uma indenização no valor de R$ 7.305.980,15. A justiça indeferiu o pedido e frustrou uma negociação que estava praticamente definida: Luizão tinha tudo acertado com o Grêmio e defenderia o clube gaúcho imediatamente se o resultado na Justiça lhe fosse favorável. Segundo informa o Jornal da Tarde, a aproximação entre Luizão e o clube gaúcho não foi por acaso. Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção, teria articulado o primeiro contato entre o jogador e os dirigentes gremistas. Impedido de sair e sem clima para jogar no Corinthians, o jogador pode ter o futuro na seleção comprometido. Luizão contou que se reuniu na última quinta-feira com o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, com o representante da Hicks Muse, Dick Law e com gerente de futebol Edvar Simões. Law teria lhe dado duas opções: uma, entrar na Justiça e procurar os seus direitos, num processo que poderia demorar três anos. Outra, tentar um acordo. ?Eu tentei um acordo. Esperei uns dias, mas não houve nenhum contato?, argumentou. Para ele, não houve precipitação ao recorrer à Justiça. "Eu procurei os meus direitos. Já tive uma experiência muito ruim na minha vida quando perdi praticamente um ano de salário com o Vasco da Gama e acho que tem certas horas que o jogador tem de procurar seus direitos, ainda mais sabendo que está certo", justificou. Luizão disse que Dick Law chegou a sugerir que ele procurasse a Justiça porque não haveria dinheiro para pagar os "atrasados". O jogador disse, também, que vai até o fim no processo, mas, ao mesmo tempo, admitiu que existe a possibilidade de um acordo.