Luizão diz ter fugido da violência A violência das grandes cidades brasileiras foi um dos principais motivos que levaram o atacante Luizão a decidir deixar o Brasil para jogar na Alemanha. Foi o que o próprio jogador, contratado pelo Hertha Berlim por quatro temporadas, declarou em entrevista ao diário alemão "Bild". "Na Alemanha me sinto muito mais seguro com a minha família do que me sentia em São Paulo", disse o ex-jogador do Corinthians e Grêmio. ?Aqui tenho total tranqüilidade para sair às ruas. No Brasil, isto não acontecia. As grandes cidades brasileiras são muito perigosas. Circulava com carro blindado pelas ruas. E toda noite tinha de ficar prestando atenção para ver se não estava sendo seguido." Luizão acredita que em Berlim ele, a mulher Mariana e a filha Yasmin poderão viver com muito mais liberdade. O jogador, que teve duas rápidas participações na Copa do Mundo, substituindo Ronaldo nos dois jogos que o Brasil fez contra a Turquia, foi recebido com muita festa na abertura oficial da temporada do Hertha Berlim. Cerca de 20 mil torcedores acompanharam a apresentação da equipe e aplaudiram o novo reforço do time. Animado, Luizão prometeu muitas glórias aos torcedores. "Quero conquistar a Liga dos Campeões e o Campeonato Alemão", declarou o jogador, que terá no clube a companhia de outros dois brasileiros, o meia Marcelinho Paraíba e o atacante Alex Alves.