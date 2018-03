Luizão é do Hertha, diz rádio alemã Segundo a emissora de rádio alemã SFB, o atacante Luizão já acertou seu contrato com o Hertha Berlim, onde também jogam os brasileiros Alex Alves e Marcelinho Paraíba. O clube alemão ainda não confirmou a notícia, mas o jogador deve se apresentar na quinta-feira, quando o Hertha completa 110 anos de fundação. Depois de participar da campanha da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, Luizão não voltou para o Grêmio. Mesmo com contrato até o final do mês com o clube gaúcho, o atacante disse que não queria mais jogar lá, pois temia se contundir e atrapalhar a transferência para a Europa. Agora, parece finalmente ter acertado seu futuro: na Alemanha.