Luizão é o novo reforço do São Paulo Luizão é o novo reforço do São Paulo. O atacante cedeu seus direitos federativos até 31 de dezembro e já neste sábado estará à disposição do técnico Leão para treinamentos no CT da Barra Funda. Clube e jogador não revelaram os valores do acerto. Luizão chegou a negociar com o Corinthians, porém não houve acordo financeiro. Depois, ele manteve contatos com o Fluminense e tudo indicava que iria para o clube carioca. Entretanto, optou em ficar no Morumbi, onde passou os últimos meses fazendo tratamento fisioterápico depois de uma segunda cirurgia no joelho. A primeira cirurgia foi feita quando ele ainda estava no Botafogo-RJ, no Brasileiro de 2004.