Luizão é operado e passa bem O centroavante Luizão, do Corinthians, foi operado do joelho direito na manhã desta quarta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, e passa bem. A operação, realizada pelo médico do clube, Joaquim Grava, teve como objetivo a reconstituição do menisco e dos ligamentos cruzados, rompidos durante a partida contra a Portuguesa, há duas semanas. O médico usou na reconstrução das articulações, tecidos do tendão patelar. De acordo com médico, o jogador deverá receber alta amanhã e até a sexta-feira deve iniciar o programa de fisioterapia.