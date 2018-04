Luizão é operado pela 4ª vez Insatisfeito com os dois últimos empates do Botafogo no Campeonato Brasileiro - contra Atlético-MG e Criciúma -, o técnico Paulo Bonamigo vai cobrar melhores resultados da equipe. Para ele, o Alvinegro precisa aprender que é mais importante derrotar o adversário do que "simplesmente" jogar bem. Lembrou também que o clube ainda permanece na zona de rebaixamento do Nacional, com 27 pontos em 27 jogos. "Tem jogo com baixo nível técnico, vejo isso. Mas alguém tem que sair vencedor. Em casa, então, temos que ganhar, mesmo jogando mal. Os adversários fazem isso", desabafou Bonamigo, que não deve contar com o lateral-direito Ruy para o confronto contra o Paysandu, quinta-feira, fora de casa. Artilheiro do Botafogo no Brasileiro com 9 gols, o atacante Luizão foi submetido nesta segunda-feira, pela quarta vez, a uma cirurgia no joelho direito. Os médicos do clube ainda não sabem informar por quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados.