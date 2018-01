Luizão é papai pela primeira vez Em meio a decisões judiciais com seu ex-clube, Corinthians, o atacante Luizão obteve uma boa notícia nesta quinta-feira: o nascimento de sua filha Yasmin, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O bebê nasceu pesando 2,93 quilos e medindo 47 centímetros. A esposa do jogador, Mariana, e o recém-nascido têm alta prevista para domingo, dia 03 de março.