Luizão é tratado com carinho no Santos O atacante Luizão está sendo tratado com carinho pelo técnico Nelsinho Baptista. E para não perdê-lo. O jogador foi o que mais sentiu a derrota para o Corinthians, por 7 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou abalado e perdeu o rumo. Nelsinho tenta resgatá-lo. Contra o Inter, neste domingo, em São Caetano do Sul, ele fica no banco de reservas. Não era sequer para ser relacionado. Nelsinho teve, nesta sexta-feira, uma conversa franca com o jogador e não sentiu nele confiança para voltar a vestir a camisa do Santos. Pediu para ele repensar sua situação. O chefe estava disposto a excluí-lo de sua lista para o jogo contra os gaúchos. Mais para poupá-lo que para puni-lo. Mudou de idéia após o coletivo. Luizão jogou meio tempo no time reserva. Fez pouco. E saiu sem falar com a imprensa. Observando-o em campo, Nelsinho achou por bem continuar apostando no seu principal atacante. ?Quem sabe nuns 20 minutos ele não volta a dar a resposta que queremos. O problema do Luizão hoje não é técnico, nem físico. É de cabeça. Ele precisa ter confiança, voltar a fazer seus gols?, disse o treinador. Seu contrato com o Santos vai até dezembro do ano que vem. Em nenhum momento Nelsinho pensou em não tê-lo mais no time. Mas sua permanência na Vila depende muito mais dele próprio do que da vontade da comissão técnica. O atacante precisa querer ficar. Precisa focar sua carreira. ?Sabemos que ele voltará a jogar bem aqui no Santos?, aposta o presidente Marcelo Teixeira. O cartola sabe que Luizão é o tipo de jogador que se abate com a pressão da torcida, com as críticas. Está numa fase que não precisa mais ouvir desaforos. Ele deixou o São Paulo como um dos principais responsáveis pela conquista da Libertadores. Espera ter vida mais fácil em seu novo clube no Brasil. Teixeira confia em Luizão e lhe dará quantas chances ele quiser. O que ele precisa agora é refazer as pazes com os santistas. Sua expulsão na partida remarcada contra o Corinthians, no dia 13 de outubro, logo após ter entrado em campo, fez o torcedor questionar suas qualidades. Luizão recuou. Apequenou-se. Não era mais aquele jogador que chegou na Vila Belmiro para ser a solução de todos os problemas do ataque santista. Não tem mais forças para bater no peito e dizer para a torcida na arquibancada que ele é o cara. Nelsinho já percebeu isso. E tenta de todas as maneiras resgatá-lo. Trata o atacante com carinho. Mauro no gol - Após o coletivo desta sexta, em Atibaia, o técnico Nelsinho Batista garantiu a volta do goleiro Mauro à equipe principal. Saulo, que vinha atuando no Brasileirão, fica no banco de reservas. O treinador levará para o Anacleto Campanella uma dúvida no ataque entre Basílio e Cláudio Pitbull. ?Não gosto de ficar na reserva e farei de tudo para ter novas oportunidades?, disse Pitbull, que começou o treino no time principal. ?Conversamos e o Nelsinho pediu para eu ajudar mais na marcação. Tenho feito isso?.