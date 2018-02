Luizão espera chamado do Corinthians Luizão está pronto para fechar um acordo com o Corinthians. Hoje, no campo do União dos Operários, no bairro de Vila Maria, zona norte da capital, o atacante provou estar recuperado da cirurgia condral (de cartilagem) no joelho direito. Participou de uma pelada de fim de ano com os seus amigos e saiu de campo comemorando a recuperação. "Foi a sétima pelada, após três meses me recuperando. Aliás, faço questão de agradecer a atenção que recebi no São Paulo, onde fiz todo o trabalho de fisioterapia". Apesar de ter se recuperado no São Paulo, o destino de Luizão deve mesmo ser o Corinthians. O jogador, que move um processo contra o clube, já ganhou em primeira instância e penhorou o terrão do Parque São Jorge. Mas o atacante já acenou com a possibilidade de fazer um acordo para retirar o processo e retomar a sua carreira no Corinthians. "O seu Alberto já conversou comigo duas vezes. Sei que há o interesse dele em fazer um acordo e eu disse a ele que aceito conversar. Só estou aguardando um chamado". Luizão tem duas propostas de fora mas prefere permanecer em São Paulo, principalmente depois do nascimento de seu primeiro filho, Rocco. Aos 29 anos, o atacante só precisa perder uns ´dois ou três quilos´ para reassumir o futebol profissionalmente. "E também um pouco mais de ritmo", acrescenta o próprio Luizão, que está há quase cinco meses sem disputar uma partida oficial".