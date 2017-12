Luizão estréia amanhã no Grêmio A estréia da Luizão no ataque do Grêmio está prevista para este domingo, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. O centroavante jogará pelo menos 45 minutos, depois de passar por duas semanas de trabalhos físicos para recuperar a forma. Convocado por Luiz Felipe Scolari, o jogador passará a semana longe do clube gaúcho. Estará com a seleção brasileira para a partida da próxima quinta-feira contra a Iugoslávia, em Fortaleza. Mesmo sem condições de alcançar o Cruzeiro, que lidera a Copa Sul-Minas, o Grêmio joga neste domingo com o objetivo de manter o segundo lugar na classificação. Uma vitória deixa o clube gaúcho com 25 pontos - o Cruzeiro já tem 26 - e bastaria conquistar mais três pontos nos três jogos posteriores para assegurar a vaga para as finais. Além de Luizão no lugar de Rodrigo Fabri, o técnico Tite deve escalar o goleiro reserva Eduardo Martini, preparando-o para os jogos da Libertadores, nos quais substituirá Danrlei, suspenso por um ano das competições sul-americanas. Outra mudança deve ser a saída de Fernando para a entrada de Emerson ou Claudiomiro, o que liberaria Tinga para participar também das jogadas de ataque.