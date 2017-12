Luizão fez exame na Lazio, diz jornal O destino do atacante Luizão deverá ser mesmo a Itália. Segundo o diário ?BZ?, de Berlim, o ex-corintiano deixou a Alemanha e seguiu para Roma onde teria iniciado negociações com a Lázio. De acordo com o diário, Luizão teria já, inclusive, realizado os exames médicos no clube italiano. Na última quinta-feira, Luizão viajou para a Alemanha onde deveria definir sua transferência para o Hertha Berlim. Não deu certo. O jogador teria recusado um contrato de quatro anos, pelo qual receberia US$ 8,7 milhões. O atacante deverá voltar ao Brasil nesta quarta-feira e poderá defender o Grêmio, de Porto Alegre, pelo menos até o final deste primeiro semestre.