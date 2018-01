Luizão fica 9 meses fora do futebol O atacante Luizão não vai mais jogar este ano. Na partida de domingo, diante da Portuguesa, o jogador sofreu uma entorse no joelho direito. Exames revelaram lesão no menisco lateral e no ligamento cruzado anterior. Dentro de 7 a 10 dias, o atacante será submetido a uma cirurgia para a correção do problema e ficará cerca de nove meses em recuperação. Com isso, a negociação com o Borussia Dortmund, da Alemanha, que estava para ser concretizada, não será mais realizada. Joaquim Grava comparou a lesão de Luizão às sofridas por Raí, Amoroso e Émerson. O atacante já tinha sido praticamente vendido para o Borussia por US$ 15 milhões. No jogo contra a Portuguesa, Luizão entrou em campo protegido por um seguro. Estava previsto que ele jogaria pelo Corinthians até junho, e se apresentaria ao clube alemão em julho.