Luizão já fala em seleção brasileira Luizão prepara sua volta ao futebol no jogo desta quinta-feira à noite entre Corinthians e Independiente, em Buenos Aires, pela Copa Mercosul. Há cinco meses longe dos campos, por causa de uma cirurgia no joelho direito, o atacante poderá entrar na equipe durante a partida. "É uma emoção muito grande fazer parte novamente do time", disse Luizão nesta quarta-feira, antes do embarque da delegação para a Argentina. O jogador avisa que vai considerar mesmo como seu retorno ao futebol a partida contra o Guarani, domingo, no Pacaembu. "Eu já estou bem, não tenho receio das divididas", afirmou o atacante, que no treino de terça-feira deu um susto na comissão técnica ao levar uma entrada dura de Batata. "Ele me pegou o tornozelo, saiu até sangue, mas me recuperei em seguida" ressaltou Luizão. "Quer teste melhor do que esse?" Antes de sofrer a contusão no joelho, Luizão estava tratando da sua transferência para o futebol alemão. A negociação foi interrompida, por causa da cirurgia. O atacante admite precisa recuperar seu espaço no futebol internacional. Nada melhor do que ser chamado para a seleção. "Tenho esperança de participar ainda das eliminatórias para a Copa", afirmou Luizão.