Luizão já quer estrear no Botafogo O atacante Luizão quer estrear com a camisa do Botafogo já na partida com o Gama, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador vem recuperando a forma física rapidamente, mas a comissão técnica não quer apressar a escalação do recém-contratado. Assim, a tendência é a de que ele só atue a partir do dia 21 de abril, quando o time faz sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás. "Pela minha vontade, jogaria na semana que vem. Mas não posso me empolgar. Estou treinando e me sentindo muito bem", afirmou Luizão. Nesta quinta-feira, o nome do meia Djalminha voltou a ser comentado no clube. O jogador está no La Coruña e tem contrato até 2005. Mas os dirigentes espanhóis estariam dispostos a negociar a liberação este ano.