Luizão jogará com proteção no rosto O atacante Luizão, do São Paulo, vai jogar com uma proteção de silicone no rosto na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Sábado, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, Luizão sofreu um corte profundo na face esquerda do rosto, após um choque de cabeça com o volante Reginaldo Nascimento. Saiu do jogo ensanguentado e levou 19 pontos. Luizão deverá formar a dupla de ataque com Grafite. Diego Tardelli, que seria o substituto natural de Luizão, permanece no banco. O São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h45, no Palestra Itália. O jogo da volta está marcado para a quarta-feira da semana que vem, dia 25, no Morumbi.