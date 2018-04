Luizão levará 20 dias para entrar em forma no Cruzeiro

"Terminei a temporada jogando e cheguei aqui dia 3 de julho. Meu último jogo foi dia 29 de junho. Preciso de um tempo, umas duas semanas, 20 dias, para recuperar a forma, porque aqui é alto nível e tenho que estar muito bem fisicamente", explicou o zagueiro, comemorando também seu retorno ao Brasil e ao Cruzeiro.

"Para mim é muito importante voltar ao Brasil e, principalmente, ao Cruzeiro, na cidade onde me criei. Vim para cá (Belo Horizonte) com meus 13 anos e sou praticamente mineiro. Aqui no Cruzeiro conheço todo mundo", declarou o capixaba de Vargem Alta.

Como concorrentes por uma vaga no time titular, Luizão terá Leonardo Silva, Thiago Heleno e Gil, este recentemente contratado do Atlético-GO. Apesar da acirrada disputa, o zagueiro afirmou que buscará uma vaga entre os titulares. "Todo jogador vem em busca disso (ser titular). Vou trabalhar, tem grandes jogadores aí, conheço a maioria deles. Venho para buscar uma posição e trabalho não vai faltar", concluiu.