Luizão mantém esperança de ir embora O atacante Luizão não considera uma derrota o fato de a Justiça do Trabalho ter negado hoje uma liminar que lhe daria o direito de se desligar imediatamente do Corinthians. Falando em nome do jogador, a advogada do atacante Gislaine Nunes disse que Luizão continua otimista no ganho de causa definitivo contra a parceria Corinthians-Hicks Muse. Na quarta-feira, às 11h40, vai ocorrer a primeira audiência na 12.ª Vara da Justiça do Trabalho, da capital, entre as duas partes: o atleta e o clube e sua parceira. "Nossa expectativa é a melhor possível", disse hoje a advogada de Luizão. "A liminar não seria mesmo uma solução, porque ela é muito frágil. É claro que seria ótimo se a gente conseguisse ganhar a liberação imediata do clube, mas tenho certeza que vamos obter sucesso na audiência de quarta-feira." Luizão, que desde sexta-feira desligou-se por conta própria do Corinthians, suspendendo até o tratamento de um problema muscular na coxa, que o impedia de atuar, marcou uma entrevista coletiva amanhã às 10h30, no escritório do seu assessor de imprensa. O atacante deverá explicar o que pretende fazer enquanto aguarda a definição da justiça. Diante do impasse, o atacante corre o risco de perder seu lugar na seleção na fase de preparação para a Copa da Coréia/Japão. Para o vice-presidente do clube do Parque São Jorge, Antônio Roque Citadini, o jogador está faltando ao trabalho desde sexta-feira. O dirigente não quis antecipar se o Corinthians estaria disposto a receber o atleta de volta, caso a justiça conceda vitória ao clube.