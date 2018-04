Luizão não enfrenta o Flu no domingo O atacante Luizão vai desfalcar o Corinthians na primeira rodada do Torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. O jogador sentiu um problema muscular na coxa esquerda e deverá ficar uma semana afastado do futebol. Sem um substituto à altura, o técnico Carlos Alberto Parreira lamentou o erro no planejamento da diretoria do Corinthians, que liberou Fernando Baiano, reserva de Luizão, para o Internacional de Porto Alegre. "Além do Luizão, perdemos o Fernando Baiano, um jogador de área, que a gente precisava como opção", disse o treinador. "Não é só risco da contusão que poderá tirar Luizão da equipe. Temos de entender que o jogador ficará muito tempo fora do clube servindo a seleção." Fernando Baiano foi um dos nove jogadores dispensados pela diretoria do Corinthians, pouco antes de Parreira ter assumido o cargo, sob a alegação de "enxugar" o elenco. Com a saída de Fernando Baiano, a diretoria terá agora de contratar um outro atacante como reserva de Luizão. "Temos já uns três, quatro nomes em vista, mas não será fácil contratar o reforço", disse Parreira. "Ninguém quer liberar um bom jogador." O desfalque de Luizão não deverá ser o único problema de Parreira para a estréia no Torneio Rio-São Paulo. O meia-atacante Luís Mário também poderá ficar fora dessa partida. O contrato do jogador, que no ano passado estava emprestado ao Grêmio, terminará no fim do mês. Ele disse nesta terça-feira que se não acertar a situação até a véspera do jogo, pedirá para não ser escalado. "Acho muito arriscado eu jogar faltando dez dias para renovar o contrato", disse Luis Mário, que até conta com o aval do gerente de Futebol do clube, Edvar Simões. "O bom senso diz que o jogador não deve mesmo entrar em campo se não renovar o contrato", afirmou Edvar. Parreira testa a equipe sem Luizão no amistoso contra o Taubaté, nesta quarta-feira, às 21 horas, em Taubaté. O treinador vai escalar Deivid no ataque, ao lado de Gil, com Luís Mário fazendo a função de meia. Parreira explicou que não é adepto do esquema com três atacantes, optando por um jogador na área, e dois meias se revezando na frente. No coletivo desta terça-feira (empate sem gol), o técnico não quis fazer uma avaliação sobre o desempenho dos titulares. Preferiu elogiar apenas o lado esquerdo do time. "Temos um setor com Kléber, Ricardinho e Gil, que acredito não ter um outro trio paralelo, desse nível, no futebol brasileiro", disse o treinador. "Quero agora buscar o equilíbrio, dando força também para o lado direito."