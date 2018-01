Luizão não tira o Borussia da cabeça O atacante Luizão será operado nesta quarta-feira pela manhã do joelho direito no Hospital São Luís. O jogador deverá ficar afastado do futebol cerca de nove meses. Ele disse hoje à tarde em entrevista coletiva no Parque São Jorge, que a cirurgia não muda seus planos para atuar no Borussia Dortmund. "A negociação com o clube alemão continua e até sexta-feira eles devem mandar a primeira parte do pagamento do passe", afirmou Luizão. O atleta admitiu ser muito difícil um acerto para permanecer no Corinthians, após o fim de seu contrato, dia 30 de junho. "Estou mentalizado no Borussia. Minha cabeça está lá. Gosto muito do Corinthians, por mim não sairia nunca daqui. Mas eu tenho uns sete ou oito anos de carreira, e preciso pensar no meu futuro e na minha família", disse Luizão, de 25 anos, que revelou ainda ter recebido há dias uma proposta do Torino, da Itália, para assinar um pré-contrato. "Não acertei por que já tinha dado minha palavra ao Borussia", ressaltou o atacante. O clube europeu deverá até mandar um médico para acompanhar a cirurgia do atleta. Luizão sofreu um entorse no joelho aos 26 minutos do segundo tempo do clássico contra a Portuguesa, há 10 dias, no Pacaembu, após uma disputa com o atacante adversário Irênio. Dois dias depois foi constatado o diagnóstico da contusão: lesão no menisco lateral e nos ligamentos cruzados anteriores. Diante do problema o médico Joaquim Grava, que será o responsável pela cirurgia do atleta, explicou que será feita a reconstrução dos ligamentos com enxerto da parte do tendão patelar, e uma meniscectomia, por artroscopia, na qual será retirada a parte necrosada do menisco lateral. O atleta entrou em campo garantido por um seguro para não ser prejudicado na negociação com o Borussia. Hoje, Luizão afirmou que não terá de receber nenhum centavo do seguro. "Não estou inválido. Vou jogar logo. Acho que até dentro de cinco meses já começarei a fazer meus gols. Portanto, nada tenho a receber do seguro", disse o jogador que não se arrependeu de ter enfrentado a Portuguesa. "A contusão é um risco que a gente corre mesmo em treino. Eu poderia ter me machucado até na minha casa descendo uma escada ou caindo do cavalo no meu sítio", ressaltou o jogador, que pretende começar a fase de fisioterapia já na sexta-feira, no Parque São Jorge. "Caso seja negociado posso continuar o tratamento no novo clube ou se eu não for embora e muito menos acertar com o Corinthians, terei de fazer tudo por minha conta", disse o atacante, que hoje garantiu estar conformado com a situação. A equipe do Corinthians começou hoje as atividades da semana visando o jogo contra o União São João domingo no Pacaembu. O técnico Wanderley Luxemburgo deverá fazer duas modificações no time para esta partida: André Luís, suspenso com dois cartões amarelos, deve ser substituído por Kléber. Na zaga, João Carlos, retorna ao time no lugar de Scheidt.